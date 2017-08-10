扯！北市男警裝針孔 偷拍女警如廁

41歲台北市某交通分隊陳姓男警，疑似愛慕隊上1名女學妹，以吸附式磁鐵結合針孔攝影機，偷偷貼在女廁隔板下方，企圖偷拍學妹，上月31日被女警發現，嚇得立刻回報上級。

警方鑑識人員隨後到場採證，並調閱監視器比對，陳自認事跡快要敗露，本月4日突然以「孝親」為由，連退休金都不要提出辭呈，不尋常的動作引發調查人員懷疑，立刻對陳進行約談。

陳最後坦承愛慕1名女學妹，才會一時糊塗進行偷拍，願意對疑遭偷拍的3名學妹道歉，警方偵訊後，依妨害秘密罪將他移送法辦，陳也在次日完成辭職手續，全案正由檢方持續偵辦中。

(中時)