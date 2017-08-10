195棟校舍未取得使照 新北教育局遭點名改進

泰山國中增建電梯延宕問題突顯新北市公立校舍未能取得使照、未完全徵收問題，導致校舍增建電梯、改建窒礙難行，最終犧牲的是身障生權益和學童安全，新北市公立校舍沒有使照者多達195棟、分散在80校，遭新北審計處點名改善。

審計處報告指出，新北市政府教育局「未取得使用執照校舍之補照作業進度緩慢，允宜督促各校加速辦理，確保校舍安全合法」。

至於像泰山國中一樣無使照且土地未完全取得所有權的學校，全市共有18所，不過教育局未透露是哪18所，「不希望引起家長不必要的恐慌」。

教育局強調，這18所公立學校都已補建使照程序中，2015、2016兩年已補助逾2000萬元協助40棟校舍辦理補照作業，今年也編列1,000萬元協助學校辦理補照。後續本局將針對土地部分問題積極協助補照學校辦理，必要時也請地政局給予專業協助。

教育局工程及環境教育科長劉美蘭也解釋，「沒有建照、使照不代表有安全疑慮」，除了針對耐震係數不足的校舍優先列入補強，沒有使照的校舍也會每年固定進行消防檢查、每兩年公安檢查，也在每間學校安裝地震早期預警系統，全力維護學童安全。

(中時)