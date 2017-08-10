民進黨13K招募政治實習生
民進黨開放年輕人從政機會、鼓勵新血進入政治，中央黨部青年部承繼2016計畫成果，推出「2017青年入政：政治實習計畫」。實習時間共四個月，每月實習時數以80小時為原則，實習津貼13Ｋ，並附勞健保。
民進黨青年部副主任何孟樺表示，去年招募12位實習生，超過六成投入政治工作，4位受留任為國會助理、2位中央黨部員工、2位於台北市議會任職，成果豐碩。
民進黨副秘書長徐佳青指出，承繼去年成果，今年將擴大招募十八名政治實習生，至黨部、立院實習，公開招募有志於政治工作的青年，期盼藉由提供年輕朋友進入國會實習的機會，使其投入政治最前線，藉由進入政治實務場域磨練，加入民進黨的改革團隊。
即日起至8月16日，政治實習計畫開放網路報名。首輪選出35位，經面試、培訓後，將選出18位實習助理進行為期四個月，即一個會期的實習，並提供津貼與勞健保。參與本次計畫的立法委員包含立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，還有江永昌、吳玉琴、吳思瑤、吳焜裕、余宛如、谷辣斯．尤達卡(Kolas Yotaka)、呂孫綾、李麗芬、邱泰源、姚文智、高志鵬、陳曼麗、鍾孔炤、蔡適應、蘇巧慧委員。
(中時)
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