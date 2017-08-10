居民拒絕汙水淨化區 大牛埔公墓遷葬作公園

菁華地段的大牛埔公墓是西螺鎮埔心一帶居民的傳統土葬區，目前展開遷葬。（周麗蘭攝）

去年舉行生態水質淨化區說明會，附近三里民眾口徑一致反對。（周麗蘭攝）

西螺鎮埔心地區大牛埔公墓禁葬快20年，縣府去年規畫作為礫間淨化池示範點，引家庭廢水在地下淨化後排出，引起附近3里居民恐慌，拒絕變成汙水處理廠，該公墓最近展開遷葬，縣府決定取消礫間淨化池計畫，改做景觀公園與長青食堂。

大牛埔公墓位於雲145甲、雲154線交叉口的菁華地段，地基達4.5公頃，民眾也期盼有一座親水公園，吸引觀光客參觀，活絡附近的西螺老街，民代也建議縣府善用使成為西螺鎮的新亮點。

不過縣府城鄉處早規畫作為水質淨化區、廟口休閒空間、菜圃、長青食堂，其中以大小石頭過濾民生廢水的礫間水質淨化工程占地最廣，去年舉行說明會時，遭民眾抗議菁華地段變成汙水處理廠。

雖縣府解釋，生態水質淨化區過濾後的水將作為澆灌或排入濁水溪，總經費是7200萬元，不是造價18億元的汙水處理廠，但民眾堅持不接受。

縣府指出，生態水質淨化區的計畫已取消，遷葬完畢後，先種植大棵樹木進行綠化，消除原先公墓印象，再逐步做細部植栽、步道等簡易設施，將改作景觀公園以及長青食堂。

老人家會不會排拒不願去？縣府表示，相信公墓花幾年綠化再活用，應該都能被接受。

(中時)