防電塔再倒 李世光指示台電「強化東部電網」

為防電塔再倒引發限電，經濟部將要求台電優先強化「東部電網」。經濟部長李世光下午受訪表示，這次危機很清楚暴露出，東岸電網完整度是不夠的，必須持續加強，尤其東岸的「和平 鳳林」輸電饋線，應該要做，會要求台電提出評估計畫。

李世光說，除「南電北送」以外，「東電北送」也是大的，過去和平電廠一條線路通到北部，東部地區只使用20億度，有10億度就要送到北部。只要有任何問題發生，就會造成當地電網不穩定度。

至於電網改善預算可能高達數十億元，李世光坦言，費用是一個問題，牽涉到大家覺得要不要維持電網穩定度，這是重要議題，需全民要一起面對。不過他也坦言，這條高壓輸配饋線經過國家公園、還有原住民傳統領域，還要進一步考量，做跨部會討論。

(中時)