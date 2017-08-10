防北韓！美軍航空力往日本西側部署

美軍9日開始著手轉移首批5架E-2D「先進鷹眼」預警機到日本山口縣岩國基地。(圖/DVIDS)

美軍轉移航母艦載機的首批計畫已經於9日開始著手進行，5架E-2D「先進鷹眼」預警機先轉移到日本山口縣岩國基地，預計全部將有61架軍機陸續進駐，並於明年5月完成，屆時岩國基地可望成為遠東地區最大規模的軍事基地。

因應美國與北韓互相隔空叫囂的次數越來越頻繁，北韓領導人金正恩又不斷試射飛彈，推升緊張局勢，美軍決定將航空戰力陸續轉移至日本西側，集中火力面對北韓。

美軍9日開始著手轉移首批5架E-2D「先進鷹眼」預警機到日本山口縣岩國基地。(圖/DVIDS)

美軍9日開始著手轉移首批5架E-2D「先進鷹眼」預警機到日本山口縣岩國基地。(圖/DVIDS)

日本共同社報導，今年1月美軍最新隱形戰機F-35已首次在駐日美軍岩國基地完成部署，3月時軍機數量約有60架左右，未來美軍FA-18戰鬥機和EA-18G戰機等航母艦載機也都會分階段完成轉移工作，屆時軍機數量將來到120架左右，成為規模更大的軍事據點。

這個轉移計劃是美國和日本兩國在2006年軍事整編協議的其中一部分。首批轉移的航母艦載機是從美軍位於神奈川縣厚木基地轉移到山口縣岩國基地，預計完成轉移後的岩國基地規模大小，將與沖繩縣嘉手納基地相差不遠。

(中時電子報)