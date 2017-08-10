阿公吸毒 孫子助警搜出毒品

陳嫌孫子助警方搜出毒品。(警方提供)

陳嫌在孩子前吸毒。(警方提供)

雲林縣東勢鄉陳姓男子(57歲)吸毒、持毒，警方搜索卻一直搜查不到毒品，靈機一動，把陳的孫子帶到外面，問其阿公平常打針的東西放在哪里？孩子指著廚房冰箱，果然查到一級毒品海洛因9小包，毛重5.21公克、安非他命1小包毛重0.31公克及1罐裝不明粉沫，經初篩呈MDMA反應，陳男坦承有施毒惡習，依違反毒品危害防制條例遭警送辦。

警方持搜索票，來到陳姓毒蟲家中查毒品，翻箱倒櫃的，就是沒任何發現，員警靈機一動，將家中3名小孩子隔離，問他們阿公打針的東西在哪裡，活潑好動的小朋友當起警方的小幫手，直指廚房冰箱、木櫃，果真陸續搜到毒品海洛因及安非他命。

警方另在陳姓男子床頭櫃上發現一瓶罐裝不明粉沫，當員警檢視內容物時，陳男開始心慌，急忙解釋是奶粉，更引起員警好奇想查看，經過初篩發現有二級毒品MDMA反應(總毛重203公克)，陳男說出購買毒品地點為醫院外，對於來源避輕，警方將循線擴大追查毒品來源及流向。

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(中時)