地方公務員特考12月9日至11日舉行
考試院會議今天通過考選部於106年12月9日至11日舉辦106年特種考試地方政府公務人員考試計畫，本考試設臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等12考區同時舉行。
考選部表示，本考試預定於9月12日至9月21日受理網路報名，有意報考之民眾請於報名期間以電腦登入考選部全球資訊網儘早完成報名，避免集中於考試報名截止日(9月21日下午5時截止)當天登入，以免因網路流量壅塞而影響個人權益。
考試網路報名方式分為二種：
(一) 三等考試公職社會工作師以外行政類科、四等考試行政類科及五等考試各類科採「網路報名並免繳應考資格證明文件」之方式，惟於報名時經網路報名資訊系統提示屬「須繳驗應考資格證明文件」之應考人仍須郵寄報名表件。
(二) 三、四等考試技術類科及三等考試公職社會工作師類科採「網路報名並繳驗應考資格證明文件」(紙本寄件)之方式辦理，應考人完成資料登錄後，務必下載列印報名書表並以掛號寄出。
考選部提醒，網路報名完成後「須繳驗應考資格證明文件」者，請連同應考資格證明文件及繳款證明等相關報名表件，於9月22日前(郵戳為憑)掛號寄出，始完成報名程序，逾期寄件者，不予受理。考試報名事項將於8月18日公告，應考人可透過考選部全球資訊網查詢。
(工商)
關鍵字：地方公務員特考
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