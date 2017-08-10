世博台灣館淪蚊子館 市府力求轉型
台肥商辦大樓正對面的世博台灣館，原為舊台肥倉庫，歷經2013年風光啟用到去年無預警停業，淪為巨型蚊子館，市長林智堅苦思轉型之道，計畫興建國際展演中心、文創館、圖書館，將世博館打造為國際級文藝區。
世博台灣館當年斥資15億興建，市府委外營運3年多，不料去年六月底因不堪虧損，無預警停止營業，片面中止合約，市府接回燙手山芋，1年多過去只剩空空蕩蕩場館，產發處指出，目前點交程序已接近完畢，交由文化局做後續規畫。
文化局表示，經評估，世博台灣館園區現址將分割為文創館、親子圖書館及國際展演中心，其中天燈館將改設為圖書館，原招牌LED發光球體因每月電費高達400萬元，且維護不易，未來考量將取出耗電極大的球體，僅保留天燈外殼，再進行活化運用，近期將上網招標。
園區中最大改變為國際展演中心，市府透過前瞻基礎計畫爭取13億元經費，目前此案仍在立院協調中，若順利取得經費，前置設計規畫約花1年到1年半時間，工程發包後約耗時2年興建。
原文創館仍將維持文創特色，市府上月已上網招標，9月底結標，將由委外廠商營運，固定舉辦相當規模的藝文展覽，其餘提供商業空間使用，工程期約9個月。
(中時)
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