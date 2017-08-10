越捷開通高雄河內直飛新航線 0元起機票限時開賣

越捷航空10月29日開通高雄—河內直飛新航線。( 越捷提供）

為滿足台越兩地旅遊需求，Vietjet越捷航宣布將於2017年10月29日開通第六條連結台、越兩地的新航線—高雄往返河內，並於8月10日~13日搶先促銷開賣0元起機票。

交通部觀光局日前公佈2017年1至6月入境台灣的越南旅客達至18萬1,104人次，較2016年同期增長113.44%；此外，越南旅遊局公佈資料顯示，2017年1至6月赴越台灣旅客達29萬7,852人次，較去年同期成長122.9%，顯示台越兩地旅遊需求強勁，預期未來在越南來台免簽的利多帶動下，成長後勢更為看漲。

高雄往返河內的航班，每週五日（週二、週三、週五、週六、週日）營運，去程航班上午11時45分(當地時間)自高雄起飛、下午1時35分(當地時間)抵達河內；回程航班上午7時30分(當地時間)自河內起飛、上午10時45分(當地時間)抵達高雄。

越捷目前在台灣經營五條航線、每週50多航班往返台越，包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線。高雄—河內航線開通後，越捷在將在台擁有六條航線，成為往返台越兩地航班最多的航空公司。

越捷8月10日至8月13日每日下午1時至3時也於官網釋出0元起促銷機票，稅費外加，促銷機票使用日期為2017年9月1日至2018年3月24日（國定假日除外）。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

(工商)