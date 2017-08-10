觀星迷看過來 英仙座流星雨12日點亮仲夏夜

英仙座流星12日起點亮仲夏夜空，新竹市青青草原視野遼闊且光害少，是適合賞星的好去處。（徐養齡翻攝）

名列3大流星雨之一的「英仙座」流星雨，經天文學家觀測，預計從本月12日到24日晚間，持續2周點亮仲夏夜空，新竹市青青草原視野遼闊且光害少，被視為觀星的絕佳去處，市長林智堅歡迎民眾把握向星星許願的難得機會，在青青草原度過難忘的夏夜旅程。

英仙座流星雨與象限儀座流星雨、雙子座流星雨並列3大流星雨，據台北市立天文館觀測，英仙座流星雨是年度3大流星雨中唯一發生在夏季的流星群，今年預測數量達每小時150顆左右，規模浩大。

雖流星數量受月光影響，但出現流星群多為明亮的火流星，平均亮度達到1至2等，不過流星速度相當會，達每秒59公里，流星迷要把握一閃即逝的美景需全神貫注。

專家指出，今年英仙座流星雨極大期預計於12日晚上10點到隔日早上10點30分，觀察流星雨不用特殊儀器，只要以肉眼欣賞即可，其中以高山地區的水氣與光害較少、空氣透明度高，為最佳觀察地點，市府強力推薦民眾到青青草原賞星。

林智堅表示，市府投入2000萬，耗費半年改善青青草原景觀，打造觀景草坡和活水生態池，特色觀景草坡設置於草坪斜坡處，木質建置使民眾可於草坡上躺臥，仰望遼闊天空。

青青草原具備一望無際的大草坪，光害影響較小，相當適合觀星，夜間能同時享受蛙鳴、微風交錯的草原生態，市府邀請各地民眾一起來青青草原一遊，享受難得的星光燦爛仲夏夜。

(中時)