陳雅琳開飛機沿齊導路線巡禮 失速降落直呼「阿彌陀佛」
「新聞界阿信主播」陳雅琳，去年揮別待了十一年的三立，跳槽至壹電視就任新聞部經理，日前接下節目《新聞深呼吸》主持棒，就立即前往台東學習駕駛飛機，不過飛上高空模擬失速降落時，讓她當下嚇得念經求菩薩保佑。
根據《自由》報導，陳雅琳表示在地面學習模擬器時，還被教練大讚表現相當良好，完全沒有初學者的緊張感，豈知飛上高空那刻因為氣流不穩定，整架飛機都在搖晃，讓她心情相當忐忑不安，尤其在高空360度大轉彎和模擬失速降落時，驚險程度讓陳雅琳壓抑不住緊張情緒，直接在飛機上放聲尖叫，更頻頻唸「阿彌陀佛」，希望結束後能安全降落，事後她也對機師這行業相當欽佩，因為除了需要專業技術之外，還得要有點天份才能在高空駕馭飛機。
此外她更透露出外景前一天，剛參加完好友齊柏林喪禮，隔天練習開飛機時，就沿著好友生前最後一趟飛行路線巡禮，她表示當下完全能體會到齊導在飛機上五味雜陳的情緒。
(中時電子報)
關鍵字：陳雅琳
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