堆高機貨叉突出路面，女子撞飛摔落地面受傷

堆高機貨叉突出路面又離地，女騎士撞上摔落地面。（廖素慧翻攝）

堆高機貨叉突出路面，女騎士撞上摔傷。（廖素慧翻攝）

堆高機運貨物的「貨叉」突出且升起離地面約10公分，女騎士騎經路上不察，撞上突出處騰空360度翻轉一圈跌落地面，摔傷，導致下巴、胸口、左膝都受傷疼痛不已，嘉義市消防局後湖消防隊人員趕往救護送醫急救後暫無大礙。詳細肇禍原因待警方進一步調查釐清。

警消調查，36歲吳姓女子昨天下午騎機車途經文化路一處民宅前，突然人騰空飛起，在半空中轉了一圈又跌落地上，車子摔倒，她痛得哀嚎不已，胸口及左膝撞傷疼痛，下巴有1公分撕裂傷，消防救護員為她清洗傷口、止血、包紮後送醫院急救。

經查，原來是堆高機停在廠房內，但裝運貨物的「貨叉」仍突出在廠房外的道路，且升起離地大約10公分，吳姓女騎士沒能及時注意，逕自往前騎了過去，卻撞上了貨叉，造成連人帶摔落地面。

(中時)