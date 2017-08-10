龍潭男子意圖輕生 員警開導走出情傷
桃園市龍潭區陳姓男子疑似感情受挫，向家人表示要尋短輕生，並失去音訊。龍潭警方獲報後，緊急查詢電話發話基地台，研判陳男位於龍潭區石門水庫附近的龍源路，找到陳男後，趕緊將其載回派出所安置，阻止悲劇發生。
龍潭警分局石門派出所接獲通報，陳男疑似感情受挫，向家人表示要尋短輕生，9日晚間騎乘機車離家後音訊全無。警方接獲通報不敢大意，連忙使用手機通話定位查出男子最後發話位置在龍潭區石門山附近，警方找遍石門山區及水庫內外均無陳男身影，但員警沒有放棄希望，在該地區來回梭巡，終於找到陳男，連忙帶回派出所安撫並通知家屬。
陳男在派出所中因為情緒低落與家屬吵鬧，更一度將手機摔碎在地板，警員徐松佞見狀先請陳男冷靜，並用自身經歷慢慢化解他沮喪、失落的心情，終於走出情傷低潮，事後並與家屬一同返家。
＊愛惜生命 請撥1995
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。