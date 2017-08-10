龍潭男子意圖輕生 員警開導走出情傷

陳姓男子疑似感情問題意圖輕生，警方向其述說自身經歷後，成功讓其放棄輕生念頭。（賴佑維翻攝）

桃園市龍潭區陳姓男子疑似感情受挫，向家人表示要尋短輕生，並失去音訊。龍潭警方獲報後，緊急查詢電話發話基地台，研判陳男位於龍潭區石門水庫附近的龍源路，找到陳男後，趕緊將其載回派出所安置，阻止悲劇發生。

龍潭警分局石門派出所接獲通報，陳男疑似感情受挫，向家人表示要尋短輕生，9日晚間騎乘機車離家後音訊全無。警方接獲通報不敢大意，連忙使用手機通話定位查出男子最後發話位置在龍潭區石門山附近，警方找遍石門山區及水庫內外均無陳男身影，但員警沒有放棄希望，在該地區來回梭巡，終於找到陳男，連忙帶回派出所安撫並通知家屬。

陳男在派出所中因為情緒低落與家屬吵鬧，更一度將手機摔碎在地板，警員徐松佞見狀先請陳男冷靜，並用自身經歷慢慢化解他沮喪、失落的心情，終於走出情傷低潮，事後並與家屬一同返家。

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(中時)