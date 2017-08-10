多香子小王婚8年出軌 慘遭改名「阿部不倫力」
日本女團「SPEED」成員上原多香子的老公TENN（本名：森脇隆宏）3年前在車內上吊自盡，昨(9日)日媒曝光TENN遺書，直指多香子與演過日版F4「美作」一角的阿部力搞不倫戀，兩人還有意生小孩，使不孕的TENN悲痛走上絕路，緋聞爆發後，不少網友湧進阿部力的微博求問真相，還有人發現阿部力的日本維基百科被偷偷改名為「阿部不倫力」，如今已改回原名。
上原多香子與中日混血男星阿部力的出軌傳聞今成為日本娛樂圈一大話題星聞，而不知道不倫戀將曝光的阿部力，昨凌晨仍在微博替四川地震祈福，傍晚新聞見光後，便有不少網友轉而留言問：「不倫？」、「您跟史可離婚了嗎？您也是婚內出軌嗎？您跟史可結婚這麼多年沒孩子，卻想和出軌對象生孩子，是怎麼想的？」、「希望不是真的」、「TENN桑好可憐」。
另有網友發現，阿部力的日本維基百科資料遭有心人竄改本名為「阿部不倫力」，疑似為了嘲諷他當小王的傳聞，而本名為「李冬冬」的阿部力，9歲便移居日本並歸化為日籍，除了日版《流星花園》外，也曾參與香港電影《頭文字D》、台灣電影《國士無雙》，2006年他拍攝大陸電影 《不完全戀人》 結識大他3歲女星史可（又稱小史可），兩人2009年結婚至今未生子，卻曾傳出離婚傳聞，但當事人都未回應，如今傳出阿部力3年前出軌多香子，粉絲除了震驚外，也希望偶像早日出面澄清。
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(中時電子報)
關鍵字：阿部力
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