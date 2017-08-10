察外觀、品口感 台中霧峰農會選拔優質米

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霧峰區農會稻米品質競賽，評審針對米的外觀進行品評。(林欣儀攝)

霧峰區農會10日舉辦稻米品質競賽，評審針對米的外觀、官能與口感等項目品評，將從15位參賽農民中選出前2名，代表參加「台灣稻米達人冠軍賽」。

農會表示，今年收割前雖下雨，但收割期間遇到好天氣，中部稻米品質與產量都不錯。

(中時)