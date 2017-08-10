菁英盃》看書不會輸 南山李英琴溫柔蛻變

南山高中女籃中鋒李英琴。(林宋以情攝)

去年此時因流感又吐又暈，整個暑假休兵，相隔一年，南山高中李英琴場上不只有了學姊的樣子，打球也更有霸氣，但其實她下了場講話很溫柔，平時沒事就喜歡看書的她，習慣也感染全隊。

來自乙級雲林土庫國中，身高177公分的李英琴，國小畢業就長到170，也註定躲不掉中鋒命運，需要推擠卡位、女生不愛打的內線，她甘之如飴，「習慣了吧」，李英琴笑說，「其實應該說我感覺不到有人推我。」

去年暑假李英琴因為流感，兩個月訓練空白，相隔一年她不在只是教練眼中的防守、籃板大將，場上要位也霸氣十足，但其實她場下很溫柔，「教練說場下溫柔沒關係，但上了場就不行。」

教練楊淑凈透露，今年補進高一長人，多少擠壓到李英琴先發機會，「但我跟她說，教練著重不是先發與否，而是妳在場上貢獻，她也很快能理解調整。」

楊淑淨表示，李英琴很能吃苦、很認命，體能進步很多，「長跑耐力甚至能跟得上小個子球員，而且她腦筋好很喜歡看書。」李英琴看書習慣也影響隊友，「我什麼都看耶，比較多愛情小說，大家也會跟我借書看。」

南山女籃重返HBL第3年，今年陣容完整外界看好劍指金盃，李英琴說，「當然壓力是一定會有，但教練告訴我們不要一直想冠軍，每天加強自己的基本。」

(中時電子報)