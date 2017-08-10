世大運》體育署預估11金創史上最佳成績

體育署長林德福預估這次台北世大運中華代表團可望摘下11金，創歷屆參賽最佳紀錄。(林宋以情／資料照)

台北世大運即將在19日開幕，中華代表團派出史上最多371位選手參賽，教育部體育署長林德福10日在中華代表團授旗儀式後受訪時表示，經過審慎評估後可望摘下11金，改寫歷屆最佳成績，同時也期盼總名次能超越過去最好的第7名。

中華隊過去在世大運最佳金牌數是7面(2007曼谷、2009貝爾格勒與2011深圳)，而最好的成績是2011深圳的7金、9銀、16銅，上屆光州6金、18銀、12銅，12銀是歷屆最佳，射箭、跆拳道、田徑、桌球與網球等不少好手都與金牌擦身而過，加上這次在國內舉辦，難怪體育署會有如此樂觀的評估。

林德福表示，「評估可分為極度樂觀與些微樂觀，我這次只是以些微樂觀的評估會拿到11面金牌，但不會說出是那些項目和選手可望摘金，一來是不給選手製造壓力，二來也不希望各單項協會有比較的心態。」

(中時電子報)