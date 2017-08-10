伍茲承認五月「輕忽駕駛」判無罪 但緩刑1年

伍茲承認「輕忽駕駛」被判緩刑1年。(美聯社資料照)

高球巨星伍茲5月29日在佛羅里達住家附近路邊，於座車上睡著遭警方發現，後檢查出是服用多種藥物造成精神恍惚，並因DUI(受影響下駕駛)遭逮捕。據《美聯社》報導，伍茲已接受認罪協議、承認「輕忽駕駛」，且於上月完成處方藥物使用治療，今被判免遭DUI罰責，但需服1年緩刑。

伍茲服1年緩刑期間，除須支付250美元罰款，還要作社區服務，以及出席危險駕駛的講習。

伍茲4月4度接受腰傷手術，但人還沒復出就發生這起服用包括止痛藥在內，多種藥物引起的精神恍惚駕駛被逮捕意外，難堪登上全球體育版面；不過，大多球迷對這位生涯贏過79場美巡冠軍、包括14座大賽的天王巨球，何時復出比較關心，只是他目前還沒有復出時間表。

(中時電子報)