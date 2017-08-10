消費者太會買！蝦皮拍賣要調整免運門檻
蝦皮拍賣稍早在臉書宣布，明（12日）起將調整全家取貨免運門檻7天，因為消費者太會買了，導致全家系統超量承載，「得讓它喘口氣回回血」。
蝦皮拍賣宣布，自12日中午12點起，將暫時調整全家運費門檻，由原先的消費滿99元就能免運，改為消費滿299元運費半價、滿499元才享免運，18日中午12:01起恢復消費滿99元免運服務，同時宣布活動延長到9月9日。蝦皮小編笑稱：「史上超會買！真有你們的，台灣經濟發展因你們而繁盛，佩服佩服！」
PO文一出，引來不少網友回應，紛喊：「這幾天真的天天買，太好買了」、「全家真的爆炸，去寄貨店員的臉都好無奈」、「是真的該讓他們休息喘口氣」、「難怪我等好久喔，辛苦了」、「建議五大超商輪流免運」、「謝謝你們蝦皮..體恤我們這些店員...」、「建議8月每人免運次數從10次調降成8次」。
(中時電子報)
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