卡哇伊！ 大批皮卡丘湧入橫濱港辦嘉年華會
據日本每日新聞報導，著名卡通《精靈寶可夢》（Pocket Monster）內當紅主角之一的皮卡丘（Pikachus），如今大批湧入橫濱港（Yokohama）舉辦為期一週的嘉年華會。從2014年開始、今年已是第四屆的皮卡丘嘉年華，不僅有多達1,500隻的皮卡丘人偶在橫濱港區遊行，今年更首次推出，皮卡丘登上初代日本丸帆船，駕駛帆船巡航於日本丸紀念公園和橫濱杯麵博物館之間的水域，並結合紅遍全世界的手機遊戲「寶可夢」（Pokémon GO），讓玩家聚集在港邊抓怪並一較高下。
作為卡通《精靈寶可夢》的主角之一，又是玩家主角小智第一個抓到的寶可夢，皮卡丘的性別為雄性，非常討厭進入精靈球中，多半停在小智的肩膀上，也因為曝光度極高，讓牠成為知名度最高的寶可夢。依寶可夢圖鑑紀錄，標準身高0.4m、體重6.0 kg。肌膚為黃色，背部有褐色條紋，耳朵尖端為黑色。臉頰上具備著看似紅色的斑點，是被稱為「電氣袋」的蓄電器官。代表攻擊技為十萬伏特，且可進化為「雷丘」，但最終小智選擇不讓皮卡丘進化，避免多年的記憶全部被洗掉。
今年的皮卡丘嘉年華從昨日（8/9）開始，為期一週的時間，一直展出到下週二（8/15）。不僅結合橫濱港區的紅磚廠房、舊帆船為背景，讓大批的皮卡丘帶著大小朋友一起玩樂，為持續推廣「寶可夢」遊戲，更開闢專區給玩家來抓寶，亦可與身旁的網友進行切磋。想體驗被數百、數千隻皮卡丘圍繞的感覺嗎？不如去一趟橫濱，參加這場熱鬧又可愛的派對吧！
(中時電子報)
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