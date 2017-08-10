教育部：玉山計畫不會獨厚資深教授 排擠教育經費
教育部提出「玉山計畫」，卻遭到反彈。教育部高教司長李彥儀今天表示，這項計畫不會排擠到其他教育經費，而且不獨厚資深教授，年輕、有潛力的學者同樣可以獲獎助，評選機制還會廣徵各界意見。
外界質疑「玉山計畫」不周延，是一個倉促的政策，李彥儀不認同。她表示，教育部一直都有規畫大專教授彈性薪資，之前的頂尖大學計畫、教學卓越計畫，都有一部分用於彈薪，不過這些計畫今年底到期，行政院認為應有具體、通盤的方案，教育部才會彙整成「玉山計畫」。
李彥儀說，根據「教育經費編列及管理法」，教育經費法定下限占前3年度決算歲入淨額平均值的23％，過去因為稅收增加，107年教育經費增加93億元，因此挪出36億元來做「玉山計畫」，加上高教深耕計畫有20億元為大學教師進行彈性薪資，因此「玉山計畫」每年經費56億元，不會排擠其他教育經費。
李彥儀說，「玉山計畫」中的「玉山學者」年薪達650萬元，這樣的待遇已具國際競爭力，甚至不輸給香港、新加坡。對於從國外延攬回來的「玉山學者」，政府也會幫他們解決居住及子女教育問題。
「玉山計畫」只獨厚特定族群嗎？李彥儀表示，「玉山計畫」會考量各領域、各年齡，不會只給特定人士，年輕有潛力的教師也會有機會，「絕對不會忽略掉。」教育部將陸續召開4場諮詢會議，邀請學校代表、協會、學會，以及資深學者和年輕學者代表，一同討論審查機制等計畫細節。
(中時)
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