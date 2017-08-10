大安區永安里居民 將有小公園休憩了
台中市大安區永安里，長久以來缺乏一座可供休憩的公園，在蔡其昌辦公室特助施志昌的爭取下，獲環保局補助百萬經費，綠美化植栽工程日前動工，預計在中秋節完工，讓居民能夠有戶外賞月的好去處，並提高生活品質與環境。
北中大安區，天壤之別！施志昌表示，台北市的大安區是高級住宅區，有大安森林公園與民相伴，而台中市的大安區卻是偏遠地區，連爭取個小公園都要很辛苦，他強調，地區可以有城鄉差距，居民的生活品質不應該有高低之分。
永安里社區長久以來，沒有一座可供居民散步休憩的公園，經施志昌極力協助爭取下，獲環保局補助百萬元經費，敲定在東西三路750坪閒置空地做綠美化，日前在里長及居民的共襄盛舉下熱鬧動工，預計中秋節前完工。
陳明謙說，社區共有2000多名居民，一直缺乏戶外空間活動，未來綠化植栽工程完工後，老人小孩都可以到小公園散步休憩，中秋節也能舉家戶外賞月，這一處綠意盎然的休閒場所，將是居民話家常及聯絡社區感情的好據點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。