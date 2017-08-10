大安區永安里居民 將有小公園休憩了

大安區永安里欠缺戶外休憩空間，經施志昌協助爭取下進行綠美化植栽。（陳淑娥攝）

大安區永安里長期欠缺戶外休憩空間，綠美化植栽工程日前動工，居民共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中市大安區永安里，長久以來缺乏一座可供休憩的公園，在蔡其昌辦公室特助施志昌的爭取下，獲環保局補助百萬經費，綠美化植栽工程日前動工，預計在中秋節完工，讓居民能夠有戶外賞月的好去處，並提高生活品質與環境。

北中大安區，天壤之別！施志昌表示，台北市的大安區是高級住宅區，有大安森林公園與民相伴，而台中市的大安區卻是偏遠地區，連爭取個小公園都要很辛苦，他強調，地區可以有城鄉差距，居民的生活品質不應該有高低之分。

永安里社區長久以來，沒有一座可供居民散步休憩的公園，經施志昌極力協助爭取下，獲環保局補助百萬元經費，敲定在東西三路750坪閒置空地做綠美化，日前在里長及居民的共襄盛舉下熱鬧動工，預計中秋節前完工。

陳明謙說，社區共有2000多名居民，一直缺乏戶外空間活動，未來綠化植栽工程完工後，老人小孩都可以到小公園散步休憩，中秋節也能舉家戶外賞月，這一處綠意盎然的休閒場所，將是居民話家常及聯絡社區感情的好據點。

(中時)