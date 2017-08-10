金門博弈公投倒數80天 台金反賭聯盟聯手搶攻

金門博弈公投倒數80天，台、金反賭聯盟代表今拜會陳福海縣長。（李金生攝）

陳福海縣長（中右）與反賭聯盟代表溝通，允諾至少召開10場說明會。（李金生攝）

台灣私教工會理事王宏男（左）表示，研究指出離島開放賭場，將有450萬名來自台灣賭客，也會產生7.7萬名賭癮患者。（李金生攝）

台灣反賭聯盟執行長何宗勳（左）致贈陳福海縣長有關「澎湖保衛戰」的反賭書籍「絕處逢生，反賭逆轉勝」。（李金生攝）

賭場會不會進入金門？80天後博弈公投就可揭曉。縣長陳福海今（10）日與台、金反賭聯盟代表面對面溝通後，允諾由縣府出面至少召開10場說明會，以聽取正、反雙方意見，讓這項鄉親關注的公共議題，最後獲得真確、清楚的結果。

由金門縣議員蔡春生提案「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈？」連署人數達到法定門檻，成為金門縣公投第1案，金門選委會公告10月28日舉行公民投票。

台灣反賭聯盟執行長何宗勳偕金門反賭連線召集人楊再平拜會金門縣長陳福海，傳達對這項攸關金門未來之公共議題的關心。陳福海強調，立場中立的縣府也是一個平台，希望在形成決策之前，能讓正、反雙方表達主張，也讓鄉親在投票前，對議題有充分的認知。

陳福海同意由縣府出面至少舉辦10場說明會外，並研議在台灣北、中、南也各舉辦1場，讓各地同鄉會對議題有明確的認識和掌握。

曾參與澎湖2次、馬祖1次公投的何宗勳表示，金門博弈公投提案內文模稜兩可，民眾並不知「博弈」與「賭場」是連結在一起，若要讓輸、贏雙方最後都心甘情願，一定要讓促、反賭方都有充分說明的機會。他並認為，連總統蔡英文都說不會興建賭場，目前仍未表示支持博弈與否的陳福海，在公投前一周還是應該表態。

楊再平則指出，新加坡在開放賭場後，賭客中最多的是新加坡人，在目前兩岸都反賭的情況下，金門如果跟進讓賭場進來，將面臨正牌投資者不願意來，最終只剩下一種產業─「賭場」，屆時「金門」變成「賭門」，淪為賭場的殖民地，將比軍管時期更慘，期待鄉親拿出打第2次「古寧頭大戰」的精神，一起來守護金門，莫被開放博弈可以增加就業人口的詐術、謊言給騙了。

外婆家在金門賢厝的台灣千里步道協會執行長周聖心和台灣公民參與協會秘書長許慧盈、荒野保護協會理事長劉月梅也說，金門的人文、生態特色景觀豐富多樣，未來發展應有細緻的思考和規畫，否則1滴染劑就可改變金門，後果不堪設想。

台灣樹人會常務理事潘翰聲說，前連江縣長楊綏生因支持馬祖開設賭場落選，而金門縣府推動幸福島，但賭場不可能帶來幸福，希望縣府對此有更明確的立場。

台灣私立學校教育產業工會理事王宏男也表示，研究指出離島開放賭場，將有450萬名來自台灣賭客，也會產生7.7萬名賭癮患者，私教工會基於教育初衷，反對在金門蓋賭場，以維持社會穩定發展。

(中時)