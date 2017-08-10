NBA》下季戰力排名榜 籃網跌到第25
《NBA.com》記者舒曼在10日做出最新下季戰力排行榜，結果籃網從上周第22滑落到第25，似乎相當不看好林書豪先前做出必定闖進季後賽承諾，舒曼認為籃網下季的戰績好壞關鍵並非豪哥，而是羅素能否出現明顯的進步！
舒曼10日分析，籃網今年沒法簽下任何1名自由球員，只用充裕的薪資空間，交易換來羅素、卡洛、克拉布與莫茲柯夫4名可望先發的球員，假如林書豪可以力保健康狀態，或許可以稍微彌補布魯克羅培茲離開的空缺。
不過羅素上季幾乎沒有進步，跟克拉克生的後場聯手，也讓湖人相當失望，或許籃網的攻守體系或節奏，可以幫助羅素再次進化，前提是羅素必須更敢切入，他上季每36分鐘僅切入4.7次，在所有球員當中排在第114名。
儘管舒曼仍不看好籃網下季可以闖進季後賽，起碼上季20勝62敗、位居聯盟墊底的籃網，在這項戰力排行榜上，暫時還贏過太陽、溜馬、公牛、魔術與老鷹等隊，畢竟這5隊目前看來，恐怕都將進入提前擺爛的尷尬處境。
至於排在戰力排行榜第1的球隊，毫無疑問由勇士獲選，舒曼甚至用「有誰能擋住他們的路嗎」來形容勇士的強勢，暫居第2的是哈登、保羅共同領軍的火箭，老經驗的馬刺排在第3，詹姆斯掛帥的騎士僅排在第6。
(中時電子報)
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