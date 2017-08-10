宜蘭國際綠色影展入圍名單揭曉 下月起輪流放映
曾停辦5年的宜蘭國際綠色影展，去年復辦後，今年進一步擴大規模，並首度以競賽方式，廣邀關懷台灣這塊土地的紀錄片工作者，互相觀摩切磋作品，並做意見、觀點的交流，而入圍的12部影片，也將在下個月在宜蘭縣立文化中心演講廳等4個場地輪番播放。
《看見台灣》紀錄片曾捲起國內一陣關懷台灣這塊土地的風潮，日前齊柏林在拍攝《看見台灣II》時不幸墜機身亡，更引發各界對環保議題的關切；而由宜蘭縣政府所舉辦的「綠色台灣記錄短片」競賽影展，今天宣布入圍名單，縣府也將安排在下個月，在宜蘭縣4個地點放映這12部入圍影片，希望讓民眾透過紀錄片內容，對台灣這塊土地所面臨的土地正義、環保議題、綠色能源、自然生態等問題，能有更深入的了解及體會。
今年共有70部記錄影片參加競賽，最後評選出12部入圍影片，今天由宜蘭縣代理縣長吳澤成頒發入圍證書，宜蘭綠色影展影展策展人、導演鄭文堂表示，今年是首度以頒發獎金、競賽方式舉行，雖然70部參賽作品不算多，但內容卻讓評審們相當驚艷，尤其許多作品的觸角，是過去大家從未想到、感受及了解過的，也讓評審們印象深刻。
這些入圍作品，將從9月8日起至9月21日，分成「室內場」、「室外場」，在宜蘭文化局演講廳、羅東日新戲院統一廳、羅東文化工場、宜蘭縣政府戶外草坪中央公園等4個地點放映，歡迎有興趣的民眾前往欣賞。
(中時)
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