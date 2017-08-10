總統教育獎得主靈修亡 鄭姓姐妹等3人不起訴
曾獲總統教育獎、周大觀全球熱愛生命獎章的生命鬥士莊靜潔（享年30歲），雖然雙眼雖罹患少年型黃斑部病變視力不佳，僅看得到眼前10公分的微光，她能靠著放大鏡苦讀，從清大資工系畢業，還獲得校方最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」，生前靠著演講為業，熱愛生命的故事激勵不少人。
然而莊2010年開始接觸靈修團體，向鄭玉梅姐妹學習民俗療法「仁神術」，不但曾花200萬元向鄭姓姊妹購買清潔劑、髮夾等直銷產品，生病前還曾實施斷食法，1天僅吃1餐，去年3月21日下午，莊女打電話告訴鄭女身體不適，由曾女接她至鄭姓姊妹家以「仁神術」和輕氧機治療，但隔天凌晨卻發現莊女失溫，才請救護人員送醫搶救，卻仍回天乏術。
莊女父母認為鄭姓姊妹假借可替女兒治療雙眼，誘騙她購買鉅額產品，且耽誤女兒就醫，導致女兒死亡，怒向鄭女等3人提出過失致死、詐欺等告訴，然而經法醫解剖鑑定，認為莊女生前全身惡性瘦弱、營養不良達厭食症特徵，疑因免疫系統低下及營養不平衡引發心肌間出血、急性腸胃炎，最後因代謝性休克及心因性休克死亡，死亡方式屬自然死亡，且因無法追查莊女生前與鄭女等3人的金錢往來明細，難認定他們涉犯過失致死或詐欺，今天將鄭女等3人以不起訴處分，全案還可聲請再議。
(中時)
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