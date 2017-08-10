日月光與林務局屏東處攜手 種2.5萬顆樹愛地球

日月光集團與林務局屏東林管處、工作站人員，攜手種下2.5萬棵樹苗。（日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會總監林浚南（右一）與林務局屏東林管處張偉顗處長（右二）偕同管理處、工作站人員，共同在荖濃溪事業區第102林班舉行植樹造林活動，親手種下台灣櫸、光蠟樹等苗木。（日月光文教基金會提供）

財團法人日月光文教基金會環今年起為期3年，捐助農委會林務局屏東林區管理處320萬元，認養屏東林管處轄內約15公頃國有林地，種下2.5萬棵樹苗，共同為台灣環境保育及減緩地球暖化盡分心力。

日月光文教基金會總監林浚南率員，10日上午與林務局屏東林管處長張偉顗、工作站人員，共同在屏東林管處六龜工作站荖濃溪事業區第102林班舉行植樹造林活動，親手種下台灣櫸、光蠟樹等苗木，希望小樹苗能成長茁壯成森林。

張偉顗感謝日月光文教基金會，支持林務局的企業認養國有林地政策。他說，造林是減少二氧化碳排放的管道之一，而「政府資源有限，民間力量無窮」，認養造林計畫提供企業實踐企業社會責任的管道，企業員工也能透過身體力行，對森林、地球多一份認識與珍惜，樂見日月光集團捐款認養造林，也期盼發揮拋磚引玉效果，能有更多民間團體和企業響應，共同參與認養造林行動。

日月光文教基金會與林務局屏東林管處簽約，自106至108年為期3年，由日月光文教基金會捐助約320萬元經費，認養六龜工作站荖濃溪事業區第102林班及旗山工作站旗山事業區第106林班兩塊國有林地，面積合計14.97公頃，栽植櫸木、光蠟樹、無患子、九芎、黃槿、白千層、苦楝、相思樹等樹種，完成2萬5680棵樹苗的栽植撫育工作。

日月光文教基金會表示，日月光集團自103年起推動「環願山林」計畫，過去3年間，認養84公頃造林，並在高雄都會公園二期園區2.3公頃的土地上栽植3000多株樹苗，嘉義、台南、高雄、屏東與台東，都有日月光綠色種子發芽成林，加上本期認養計畫，造林面積已近4個大安森林公園。這些小樹苗長大成林後，估計每年可吸收1千多公噸的二氧化碳，為地球環境盡心力。

(中時)