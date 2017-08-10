焦糖哥哥侵佔70萬 合夥人上電視亂講遭訴
藝人「焦糖哥哥」本名陳嘉行，去年初與丁姓女子合開餐廳，但因經營不善產生嫌隙，丁控告他侵佔70萬股金，提出詐欺等刑事告訴，去年9月檢方偵結處分不起訴，但丁心有不甘，接受媒體採訪指摘「焦糖哥哥侵佔70萬」，士林地檢署偵結，認定足以毀損他人名譽，對丁女提起公訴。
去年年初開始，焦糖哥哥與丁在士林區前港街合開一間越南餐廳，由丁負責廚房以及會計，但焦糖哥哥認為丁的帳目有問題，希望能夠更清楚，丁一度拒絕上班，導致店面停業一段時間，引起不小的爭執，丁提告詐欺、侵佔，但檢方認為焦糖哥哥罪證不足，處分不起訴。
丁收到處分書後，接受電子媒體的採訪，認為焦糖哥哥侵佔她70萬不歸還，「他們短短半年把我的辛苦錢都拿走」、「要求我交出廚房技術，不然就要我滾蛋」等語，而陳反駁，從頭到尾丁女都是股東，不實言論已經毀壞他名譽，並提出告訴。
檢察官傳喚電視台記者，證明言論都是由丁所述，認定言論不實足以貶損他人名譽，依法起訴。
(中時)
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