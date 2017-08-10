台塑企業首座觀光工廠正式運營

台灣首家全產線透明化的觀光工廠—【台塑生醫健康悠活館】，期盼為彰化帶來觀光新氣象！（企業提供）

台塑集團宣布，企業第一座觀光工廠、也是台灣首家全產線透明化的觀光工廠—【台塑生醫健康悠活館】正式運營。首次挑戰觀光新領域的「台塑生醫」將位於彰化「台化廠區」內近50年的老工廠，成功轉型、打造出以「智慧健康體驗」為主題的生活前哨站【台塑生醫健康悠活館】，期盼藉以扭轉彰化舊印象，並帶動智慧健康生活之發展，攜手打造彰化樂活圈！

【台塑生醫健康悠活館】前身為帶動彰化經濟起飛、佔地76公頃(相當於1,800個籃球場)的「台化公司」彰化廠區的「紡紗一廠」！這次首度將科技健康帶入生活觀光，並融合「台塑企業」新與舊之間的歷史樣貌，將由原「紡紗一廠」改建而成的「化粧品GMP廠」，全新打造成【台塑生醫健康悠活館】，讓彰化搖身成為科技與歷史交融、新舊文化並存的嶄新觀光地。

台塑生醫表示，這次透過【健康悠活館】正式將事業版圖擴展到觀光休閒領域，以旗下品牌、廣受消費者好評的【Dr’s Formula控油抗屑洗髮精】作為入口意象設計，象徵「台塑生醫」長年耕耘、聚焦生活保養的努力與成果！館內更是首創先例，完整公開【Dr’s Formula】、【FORTE】、【DF美肌醫生】等核心品牌的製作過程，讓民眾除能一窺究竟，還可在「文物與製程展示區」藉用多重感官的體驗，更加認識產品原料。

此外，落實「預防醫學」理念的「悠活體驗區」，能幫助民眾透過衛教觸控螢幕互動更加認識身體的機能與強化保健預防的觀念。館內更結合居家照護檢測、全能i醫體健儀量測、智慧肌膚水份檢測、頭皮健康檢測以及生活防衛戰等智慧健康服務，落實「每一個人皆可為自己的健康把關」！「小小實驗室」更可讓大小朋友一同動手DIY，藉以認識生活周遭的細菌和產品應用，達到寓教於樂效果！

體驗完最新健康科技後，台塑生醫經典商品、傳說的「台塑牛排」、「養生咖啡」，也都可在健康悠活館歡喜購齊。

台塑生醫指出，舉凡肌膚保養、居家生活等「台塑生醫」旗下產品皆有販售，甚至還有「台朔環保」、「南亞光電」的各項產品、彰化特色伴手禮及館內限定獨家商品等一應俱全。

不僅如此，於該區域民眾還可品嚐到「台塑生醫」獨家秘方調配的「養生咖啡」！源於「台塑生醫」研發「薑黃悠甘養生純液」、「樟芝蟲草複方養生液」產品時的靈機一動，發想將該產品原料薑黃、樟芝加入咖啡中，希望打破咖啡不健康的想法，強調每一口都香醇滑順、不酸澀，最適合於參觀完後來一杯舒緩身心。

(工商)