警民合作 南投竹山逮獲詐騙車手
南投縣警局竹山分局9日接獲報案，指有可疑年輕人在秀傳醫院急診室ATM提款機連續提領現金，社寮派出所副所長賴岳宏及警員林育成、劉仁智前往處理，當場查獲黃姓車手涉嫌詐騙冒領。
被逮捕的黃姓車手向警方供稱，8日與另名廖姓男子從台中市前往竹山，投宿竹山交流道附近汽車旅館，當日即步行到竹山秀傳醫院對面超商ATM提領現金，再到醫院內急診室ATM提款。
9日黃嫌再次到醫院內急診室提款ATM時，經現場民眾發覺可疑報警。
員警到場時黃嫌驚覺事跡敗露拔腿就跑，員警合力追緝約數百公尺當場壓制，並在他身上起獲疑似贓款之現金新台幣12萬元，全案依違反刑法詐欺罪嫌移送南投檢署偵辦，並持續追查在逃廖嫌。
竹山分局長鄭有益表示，目前詐騙手法日益更新，民眾如接獲不明來電或訊息應再三確認，或撥打警政署165反詐騙專線諮詢來防制詐騙；警方除加強偵查及防制勤務外，並全力宣導轄內金融機構及超商等設有提款機之場所，發現異常提領現金情事主動與警察機關聯絡，共同防堵詐騙案件。
(中時)
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