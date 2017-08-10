印股票換鈔票 檢調15路搜索日碩豪倫2公司
台版「華爾街之狼」案、兆良科技董事長羅栩亮假交易吸金案，續有發展。檢調查出，「日碩實業」、「豪倫科技」2公司涉嫌假增資後，再勾結兆良以假交易手法，美化財報，對外宣稱公司前景前好，販賣2家公司的未上市股票，2公司以「印股票、換鈔票」手法，不法獲利2.4億。
北檢檢察官張友寧今指揮台北市調處兵分15路搜索日碩、豪倫公司等地，並約談豪倫公司負責人郭光倫、員工、盤商等9人到案，另日碩公司吳智豪因出國，檢調將擇期再約談吳。
至於兆良科技董事長羅栩亮因勾結會計師陳功源、盤商黃泳學等人，虛增公司資本額、捏造財報，稱獲國際醫材大廠合作，並找外國使節在五星級飯店開記者會，2年吸金超過2億元，台灣高等法院今年6月依證交法詐偽罪，判羅7年徒刑，並沒收7006萬。
檢調依據兆良案的帳證資料，發現日碩公司自2012年5月、7月、豪倫公司自2012年12月、2013年7月，2公司均2度假增資，膨脹公司資本額後，再分別與兆良假交易，美化財報，佯稱2公司前景看好，投資獲利可圖。
2家公司透過地下盤商，對外向投資人推薦2公司股票，致2公司股票被炒高至30至50元，被害人多達數十人，2公司不法獲利超過2.4億元，檢調認為2公司涉嫌證交法財報不實罪、偽造文書、違反商業會計法、公司法等罪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。