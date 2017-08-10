印股票換鈔票 檢調15路搜索日碩豪倫2公司

台版「華爾街之狼」案、兆良科技董事長羅栩亮假交易吸金案，續有發展。檢調查出，「日碩實業」、「豪倫科技」2公司涉嫌假增資後，再勾結兆良以假交易手法，美化財報，對外宣稱公司前景前好，販賣2家公司的未上市股票，2公司以「印股票、換鈔票」手法，不法獲利2.4億。

北檢檢察官張友寧今指揮台北市調處兵分15路搜索日碩、豪倫公司等地，並約談豪倫公司負責人郭光倫、員工、盤商等9人到案，另日碩公司吳智豪因出國，檢調將擇期再約談吳。

至於兆良科技董事長羅栩亮因勾結會計師陳功源、盤商黃泳學等人，虛增公司資本額、捏造財報，稱獲國際醫材大廠合作，並找外國使節在五星級飯店開記者會，2年吸金超過2億元，台灣高等法院今年6月依證交法詐偽罪，判羅7年徒刑，並沒收7006萬。

檢調依據兆良案的帳證資料，發現日碩公司自2012年5月、7月、豪倫公司自2012年12月、2013年7月，2公司均2度假增資，膨脹公司資本額後，再分別與兆良假交易，美化財報，佯稱2公司前景看好，投資獲利可圖。

2家公司透過地下盤商，對外向投資人推薦2公司股票，致2公司股票被炒高至30至50元，被害人多達數十人，2公司不法獲利超過2.4億元，檢調認為2公司涉嫌證交法財報不實罪、偽造文書、違反商業會計法、公司法等罪。

(中時)