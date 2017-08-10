戰機偷渡麻糬 業者：直曝陽光影響品質
空軍F-16戰鬥機，被航空迷「抓包」機艙內夾帶2盒花蓮麻糬產品，消息曝光引起討論，意外讓這盒讓空軍飛官「偷渡」產品受到關注，業者今回應，對於產品飛上空受關注很意外，但不建議直接曝曬陽光，對麻糬品質有所影響。
花蓮老字號名產店營業部店務主管邱湘琴說，該產品疑似是店內五大熱門商品，共有紅豆、芝麻、花生、芋頭四種口味，一天最高賣出上百盒，試吃包一開，就搶購一空，她也強調，因產品為真空包裝，怕悶怕曬，不建議直接曝曬，對麻糬口感會有影響。
空軍私自夾帶衍生出的問題，401聯隊政戰主任郭志華今回應，經調查確定為401聯隊中校飛官，在6月6日執行轉場飛行任務，因夾帶私人物品被航迷用大砲拍到，引發媒體關注，緊急召回執勤飛官，將加強飛行紀律宣導。
(中時)
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