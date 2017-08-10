錄影中許老三亂入出這招 讓小S「一秒變臉」

小S難得來個正經的感性時間，沒想到媽媽經時間被亂入的許老三破壞，瞬間變臉秒笑場。(取材自小S臉書)

集幽默、大膽、辛辣特點於一身的藝人小S，成了3個孩子的媽後，也不改個人特色，且這兩年大家發現小S默默有了傳人，那就是小女兒許老三，甚至青出於藍，每次現身都搶盡風頭，人氣之高讓媽媽小S感到匪夷所思，近來適逢暑假，小S抽空帶著3千金赴美度假，大女兒、二女兒年紀夠大，去參加夏令營，就剩許老三跟小S作伴。

三個女兒中，有兩個去了夏令營，當媽的小S一開始還開心暫時得到自由，然才送寶貝出門3天，她今天便開直播，表示「想家了！Camp完小孩會變嗎？」，看來也想兩個寶貝女兒了，而正當她難得想正經聊聊媽媽經，跟粉絲討論孩子去了夏令營回來可能會有什麼樣的成長與改變時，「天生的諧星」許老三登場了！

只見小S的感性時間，遭到稍待疲態的許老三亂入，入鏡就算了，她還做出超奔放鬼臉，讓小S不得不暫停，假裝嚴厲說道：「死不睡覺的孩子，你現在是演給誰看啊！」，隨後問她「想不想姊姊」，得到許老三秒搖頭回應，讓小S瞬間變臉，忍不住失笑，苦心經營的感性時間毀於一旦，網友看到許老三的表現也覺得超逗，大讚她每次登場必搶戲，「(老三)擼來擼去滴撒嬌」、「老三就是這麼Q....讓人忍不住想疼愛..我家老三也是愛撒嬌和搞怪」。

(中時電子報)