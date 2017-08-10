研究：紫砂壺泡茶較健康 因鉀離子少
台灣人愛喝茶，品茶人士認為使用紫砂壺泡出的茶飲最好喝，但原因究竟為何？中興、成功及台北醫學大學經科學研究，發現紫砂壺、朱泥壺泡出的茶飲中，兒茶素含量最高且鉀離子量最少，使得其口感甘甜較少苦澀味。
拿起珍藏多年的紫砂壺，中興大學生物科技學研究所教授曾志正將烏龍茶葉放入其中，接著緩緩沖入開水，沖泡出一杯杯鮮黃茶湯，陣陣茶香飄散。興大獸醫學院院長周濟眾說，紫砂壺或朱泥壺因有雙層氣孔，使得水不會流出、但氣體會慢慢溢出，導致其泡出的茶香味較濃郁。
周濟眾指出，為了解各種材質茶壺沖泡茶飲的效果，研究中使用紫砂壺、朱泥壺、不鏽鋼及陶瓷、玻璃、塑膠等材質的壺沖泡烏龍茶，透過科學儀器檢測，發現紫砂壺與朱泥壺沖泡出的茶飲咖啡因、鉀離子等重金屬含量較低，兒茶素成分則較高，也因此，其口感苦味、澀感相對低，抗氧化功效較好。
分析其原因，周濟眾說，推斷應為製作紫砂壺、朱泥壺的土質中有一定物質，其吸附茶葉中鉀離子等重金屬的能力較強。
喜愛品茶、收藏許多茶具的曾志正則說，因材料供應受限，市面有許多茶壺使用人工土製作，民眾挑選時應以壺蓋輕敲茶身，聲音越清亮表示品質較好。
(中時)
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