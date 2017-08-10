世大運》東南亞運撞期 中華隊利多
台北世大運中華代表團再傳利多消息，因為東南亞運動會與世大運同樣在19日開幕，30日閉幕，兩項賽事完全撞期，其中泰國、印尼、新加坡與菲律賓等國不少年輕好手勢必會缺席，加上羽球世界錦標賽也將在這段時間舉行，因此，中華健兒只要把握住機會可望憑藉地主優勢增添幾面金牌。
世大運雖然被外界稱為「小奧運」，但實際上根本不能與奧運會相提並論，因為不少國家以及選手還是認為區域性的賽事更為重要，以這次馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞運動會，參賽國家除了大馬外，還有新加坡、泰國、印尼、菲律賓、越南、寮國、緬甸、汶萊、東帝汶與柬埔寨。
當中菲律賓整體實力最強，泰國、印尼與新加坡在其他不少單項運動也頗有競爭力，因此主力選手勢必會全力以赴，來台參加世大運的將是年輕或是二線選手，如此一來中華代表團有機會在跆拳道、舉重、桌球、羽球、網球等多項賽事提升奪牌甚至摘金機會。
(中時電子報)
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