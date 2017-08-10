文明廣州，最美的是人

衡量一座城市的文明水平，其市民是否文明，是一個最重要的觀察角度。廣州是一座擁有兩千多年曆史的文明古城，這座城市裡的居民正是文明廣州的最佳代言人。無論你是生活在廣州，還是來廣州旅遊，只要與廣州人打過交道，就能察覺文明廣州不僅是一句口號，更體現在每一個廣州人的言行舉止之中。

文明創建，既要依靠公眾，又最終惠及公眾。文明廣州與廣州市民的關係，正是如此。 2016年廣州城市文明程度指數測評的問卷調查結果顯示，99.7%市民支持創文工作，98%市民認為生活環境在改善，94%市民表示社會治安有改善。這說明，人人支持、參與文明城市建設，城市變得更好了，最終得益的就是老百姓。身邊的廣州好人層出不窮，廣州城市文明不斷提升，二者形成良性循環，使得“文明廣州”成為一張務實惠民的城市名片。

文明的廣州人，構成了一道最靚麗的文明風景線。近年來，“廣州市排隊”“廣州式讓座”等文明現像在全國打響知名度。中央文明辦還將廣州“友愛在車廂”活動經驗向全國推介。尤其值得一提的是，85後、90後、00後等年輕人群，成為廣州創建文明城市的主力軍。地鐵上主動讓座、耐心為外地遊客指路、自覺維護公共環境衛生、公共場合不大聲喧嘩舉止得體……很多文明之舉，都是年輕人做出的。廣州後生仔的文明素質，值得點贊！有這樣的文明生力軍，未來廣州的文明程度還將不斷提升。

你能看到，服務人員熱情有禮，公眾也積極配合。不久前，廣州地鐵試點設立女性車廂，地鐵工作人員和志願者耐心引導，絕大部分男乘客都充分發揚“紳士風度”，女士搭乘地鐵可以更安心更優雅。白雲機場也分別設立了女性、男性的專門安檢通道，分別配備同性安檢員檢查，從此少了很多尷尬。如果你細心觀察，還會發現城中道路施工時，圍閉佔用人行道後會用護欄重新隔出一條人行道。 “修路不礙走路”的文明細節背後，正源於互相體諒和換位思考。

你能看到，車主們越來越“禮字當先”。禮讓斑馬線成為新風尚，無論紅燈綠燈，為過馬路的人們多停留幾秒，既減少了事故的發生，也提升了交通文明。商場裡的停車位分門別類，開汽油車的司機斷然不會把車停在充電停車位，殘障人士專用車位也總是虛位以待，留給真正需要它的人們。

你能看到，每個人都用自己的涵養和行動，為文明廣州加分。志願者們成立了“拯救共享單車小組”，深入城中村把“失聯”的共享單車搬回主街，還主動將停放不整齊的車輛重新擺好。廣州的足球迷，也堪稱素質最高的球迷群體。在天河體育中心、越秀山體育場，聽不到詆毀對手的污言穢語，哪怕是廣州德比這樣的重頭戲，觀眾們也保持著友好的現場氣氛。連走遍世界的名帥里皮都稱讚：“穿紅色球衣的恆大球迷，可以和穿藍色球衣的富力球迷賽前坐在一起吃飯，這在其他國家的德比中是看不到的” 。還有廣州的音樂迷們，對樂章間不鼓掌等約定俗成的禮節早已了然於胸。著名小提琴演奏家盛中國在廣州演出後就有感而發：“廣東觀眾聽音樂會的文明程度是和國際接軌的。”

一座城市的靈魂在於人。城市文明落到最根本處，也在於人的文明。文明廣州，縱有很多體現之處，但最美的始終是人。

(中時電子報)