老畫家傾家蕩產 賣房買這個破罐子
民國70年代初期，台北的第1棟豪宅凌雲大廈一坪55,000，不過當時有人卻花了100多萬去買原住民的破陶罐，他是畫家陳正雄。
資深主播戴忠仁專程去參觀國立歷史博物館的「原鄉驚豔-原住民藝術展」後，十分訝異畫家陳正雄的收藏是國際博物館的水準，戴忠仁在專訪陳正雄時更訝異的發現，陳正雄過去51年為收藏原住民文物竟前後賣掉了4棟房子！其中有一件排灣族的陶罐，可謂「罐中之冠」，陳正雄傾其所有積蓄還不足，於是跑去向當年第一銀行的董事長借錢！
從夏威夷到智利的復活節島，和非洲的馬達加斯加，以及紐西蘭的原住民都是從台灣遷徙出去的，這段歷史和陳正雄的原住民藝術收藏，今(8日)晚間11點將在人間衛視《國寶檔案》播出，明天下午2點重播。
(中時電子報)
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