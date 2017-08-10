廣州塔入選2016福布斯20大文化地標

小蠻腰除了是「高塔聯盟」的一員，其實還入選了，福布斯2016全球20大文化地標。

經濟全球化的背景下，經濟水平、政治格局、文化影響力三者共同影響著一個城市乃至一個國家的國際地位及綜合實力。文化地標，正是這三者相互作用下的產物，通過文化、商業、地標建築的有機結合，重新詮釋城市精神。

1937年開業的愛群大廈，開創國際酒店管理理念；1997年，中信廣場建成，擁有一流寫字樓同時成為當時地標建築；東塔、西塔相繼落成，匯聚了多家世界500強企業的總部機構、超過70%的金融機構和90%的外資銀行總資產；2010年，採用了當代優秀的工程設計和最新施工技術，以其獨特的建築造型與世界新高度的廣州塔投入運營，一躍成為廣州新地標。

“廣州高度”不斷提升，見證著廣州這座古城的飛速發展：近年來，廣州5次被《福布斯》評為“中國大陸最佳商業城市”第一名，目前有288家世界500強企業落戶廣州；2016年12月，聯合國開發計劃署發布《2016年中國城市可持續發展報告：衡量生態投入與人類發展》，廣州以人類發展指數0.869蟬聯中國城市第一；2017年6月，全球化與世界城市研究組織GaWC公佈了2016年世界城市體系排名，在入選的361個世界城市中，廣州位列第40位，首次進入世界一線城市行列……城市實力從不斷攀高的地標建築得到佐證，廣州在國際舞台逐漸亮相。

如同國家經濟與文化的發展成就了國貿，國貿也以其獨具特性的國貿發展模式不斷強化中國國貿的品牌價值，進一步提升中國國貿在全球商貿領域的地位，成為中國經濟與文化的重要像徵。文化地標展現出城市的多種精神風貌，彰顯城市的發展水平。

2012年亞運會，綻放璀璨煙花的廣州塔，令世界記住了這個魅力廣州。廣州塔早已不僅是一個純粹的景區，更是作為廣州的精神像徵，以其豐富的產品業務功能，不斷向世界展現廣州城市文化及綜合實力，成為廣州與世界文化交流的重要場所。

未來，廣州塔作為城市文化地標，將不斷探索自身的發展模式，以獨特的本地文化底蘊，與世界進行交流，引導時尚、科技潮流，引領浪漫生活方式，推動廣州發展，成為一座城市發展的指向標，商業、文化交流最繁華、最活躍的中心。

(中時電子報)