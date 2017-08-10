玩宜蘭去哪好？ 在地人狂推新10大秘境

冬山鄉三奇地區因為大片金黃色稻田內有蜿蜒農路，也尚未被電桿電線劃破天際線，被譽為「宜蘭伯朗大道」。（簡榮輝攝）

從台北通車只需要一小時，有別於台北四處林立的高樓大廈，宜蘭有許多走也走不完的原始自然面貌，除了最近超熱門的粉鳥林外，DailyView透過《KEYPO網路大數據》系統，分析近一年來2016年8月10日到2017年8月9日的區間，網友討論的宜蘭秘境景點聲量，帶大家更深入宜蘭、一起發現台灣的美。

#1 思源啞口 （網路聲量:178 秘境指數:★★）

位在台中與宜蘭交界點的思源啞口真是一處仙境～每季景色皆不同，春季雲海繚繞，一層一層的白雲重疊、視線遼闊清楚時還可俯瞰蘭陽溪谷，而到冬季雪白霧淞覆蓋在植物上，就像為樹木披上了一層銀色的披風，如夢似幻的場景、都讓人難以相信是在現實生活中；以及南湖大山雲景，雲海翻騰的奇景令每個看過的人都永生難忘。

#2 渭水之丘 （網路聲量:92 秘境指數:★★★）

有鷹石尖2.0版的渭水之丘也成為這陣子不少網美的愛處，起初能爬到岩石尾端拍照，就像是征服了世界一樣，但近日宜蘭縣政府已列禁止攀爬的告示，為的就是以防發生意外，而除了壯碩的岩石外也還有一面很好拍的牆、此外在這廣闊的草原上望下去就能把宜蘭一眼盡收，超級壯觀。（P.S此處為墓園範圍，請保持寧靜，勿大聲喧嘩）

#3 九寮溪 （網路聲量:69 秘境指數:★★★★）

位於宜蘭大同的九寮溪也是一處鮮少人知的山林秘境，有廣大的遊客中心草坪、健康的自然步道，讓你邊走邊吸收芬多精、享受大自然，最經典的當然就是九寮溪瀑布了，裡面擁有最豐富的生態溪流。

#4 宜蘭伯朗大道 （網路聲量:170 秘境指數:★★）

這一大片的田園實在讓人很難相信自己身處在北部，沒錯這裡就是伯朗大道，你以為是台東有名的不得了的金城武樹的那個伯朗大道嗎？不，你錯了，位於宜蘭冬山也有這麼一處。特殊的S型田園，無任何電線桿與建築的搭建，直接送你一片最原始的鄉村風，尤其到了6月稻穗正要收成時來到這裡更是一片金黃色花海，超級療癒與放鬆

#5 聖母山莊（ 網路聲量:51 秘境指數:★★★★）

這巍然屹立的山峰可是需要一個半小時的腳程（慢的話也有人要到兩、三個小時）才到得了的，請自行評估走的時間，可以備糧食在身上，累的時候就停下來休息吃吃餅乾、喝喝水。位在五峰旗瀑布更深處的聖母山莊是少數人願意長途跋涉，但為了這麼美麗的山景，相信遙遠的路途再累也都是值得的！

#6 永鎮海濱公園 （網路聲量:18 秘境指數:★★★★★）

在壯圍鄉的永鎮海濱公園，在這裡雖然砂質沒有情人灣的細緻，但海景也不輸宜蘭各有名的海灘，是在地人推薦的好去處，其中更可以近距離看到龜山島，尤其是在夕陽時分，好像為它上了不同的顏色，景色令人為之動容。

#7 南方澳觀景平台 (網路聲量:107 秘境指數:★★★）

位在蘇花公路108公里處的南方澳觀景平台，雖然只是小小的一處平台，但看下去的景色卻接近360度的觀海視野，飽覽台灣的東北海岸，愛看海的你這裡絕對不能錯過。前往的路途多山路、砂石車，無論是開車或者是騎機車都千萬要小心呀～

#8 兔子迷宮 （網路聲量:111 秘境指數:★★★）

宜蘭首座天空步道-兔子迷宮，平價CP值高的景觀咖啡廳，擁有彩虹透明橋，讓不少親子、情侶都愛來這裡享受好玩又浪漫的情境，如果天氣夠好，幸運的話在這也可以遠眺龜山島，100元低消就能入內拍照並坐到晚上，景點走累了不妨就來這裡休息吧！

#9 蜊埤湖 （網路聲量:53 秘境指數:★★★★）

位在員山福園的蜊埤湖是幾乎每個在地人都推薦必去的超美秘境，因為也和渭水之丘一樣處在墓園裡，所以也很少觀光客知道這個地點，而在落羽松的季節時那景象更是就像置身於風景畫裡一樣，有機會的話一定要來這裡走走這被宜蘭人號稱畢生一定要來一次的美麗秘境！

#10 橘子咖啡 （網路聲量:105 秘境指數:★★★）

夜深了，來杯咖啡配上夜景一定是最浪漫的事，享受眼前燈火闌珊的景色、配上來回不停的車子，視野超級遼闊，無盡浪漫的夜景色就這樣在你面前，是一件多麽放鬆療癒的事情呀，看完夜景喝完咖啡，就可以輕鬆地結束這趟驚奇連連的宜蘭行啦！

(中時電子報)