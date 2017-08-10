嘉義市仁愛路市場火警 燒2棟民房
嘉義市仁愛路市場今天中午發生火警，火勢一發不可收拾，消防局出動5個分隊人車到現場搶救，約10餘分鐘控制火勢，燒毀2間民宅，另有2戶受煙薰黑，起火原因由警消調查中。
消防局救災救護指揮科今天中午12時28分許接獲民眾報案指稱，仁愛路一處住宅火警，立即派遣湖內、第一、東區、蘭潭及第二等，共5個分隊前往救災，湖內分隊長簡凱奇於途中看見仁愛路濃煙密佈，即刻回報指示分隊及行車動線、搶救方式，火災現場則由副大隊長李嘉霖指揮調度，約10分鐘控制火勢。
火災現場位於仁愛路近垂楊路的巷道，正是市場商圈，人潮車流大，附近有不少老店家匯集，民眾十分驚慌，陸續打了約10多通電話到119通報，但仍燒毀2間民宅，起火原因由警消調查中。
(中時)
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