16歲小戲節--東方猴音樂工作坊本周末秀成果

MK Oriental東方猴樂團由7位不同背景的音樂家組成，期許成為台灣音樂典範，創作出屬於台灣的音樂。（台南市文化局提供）

台南市政府文化局連續辦理第年3的「16歲小戲節」，今年首度加入音樂類工作坊，舉辦東方猴計畫音樂工作坊，藉此培養青少年的音樂素養，也把台灣的好音樂與更多人分享。

MK Oriental東方猴樂團由7位不同背景的音樂家組成，結合各自曲風與專長，突破古典音樂與流行音樂限制，並在音樂中加入東方色彩，融合東西方元素，發展出嶄新的音樂型態，透過創新跨界樂曲，期許成為台灣音樂典範，創作出屬於台灣的音樂。

8月12日下午2時30分安排1場學員成果發表會；採免費索票入場；8月12日晚間7時30分及8月13日下午2時30分，則有2場樂團老師精采演出，歡迎喜愛音樂的民眾把握難得的機會參與。

8/12(六)19:30;8/13(日)14:30 演出為回饋臺南鄉親特別開放買一送一優惠。歡迎台南鄉親把握難得的機會，一起來臺南文化中心原生劇場聆賞一場精采的音樂饗宴。

(中時)