廣州租賃飛機達10架 預估年底前破23架
廣州市商務委與金融局、財政局，近期聯合發布「融資租賃產業發展事項扶持項目的申報通知（以下簡稱，通知）」其中指出，將對近1年內落戶增資的融資租賃企業，給予最高1000萬元（人民幣，下同）的獎勵，並對企業進行飛機船舶等租賃專案，提供最高50萬元補貼；目前廣州已融資租賃飛機10架，價值6.1億美元。
通知指出，可申報的融資租賃企業分別有，外商投資融資租賃企業、內資試點融資租賃企業，以及金融租賃企業，但申報單位需於廣州市行政轄區內依法登記註冊、具有獨立法人資格。
今年廣州已落地10架租賃飛機，涉及進口總額已達約6.1億美元，較去年同期增長近6倍。若按廣州的合作狀況分析，今年底前將有23架飛機透過融資租賃落地，相較去年增近1倍，涉及金額超過100億元人民幣。
市商務委統計指出，目前全市融資租賃企業累計達320家，今年上半年新增合同餘額400億元。
南沙金融工作局也指出，自貿區掛牌以來，南沙融資租賃企業發展迅猛，企業數量從2015年初的30多家增至現有300家，註冊資金超過894億元，業務規模增長了十多倍，超過1300億元。
(中時電子報)
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