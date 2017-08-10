台塑生醫健康悠活館 試營運參觀人次破1萬

因適逢暑假期間，不少學生族群撥空前往「台塑生醫健康悠活館」的體驗區，做實地臨場互動。（劉朱松攝）

「台塑生醫健康悠活館」外觀設計，特地以公司「Dr's Formula控油抗屑洗髮精」，做為該館入口意象設計。（劉朱松攝）

塑企業集團首座觀光工廠，開始試營運！台塑生醫在台化彰化廠區，投資規畫的台灣首座全產線透明化觀光工廠-「台塑生醫健康悠活館」，7月25日開始試營運，迄昨（9）日為止，累計參觀人數已破1萬人次。

已走過14個年頭的「台塑生醫」，旗下「健康悠活館」試營運，正式將集團的事業版圖，拓展到觀光休閒領域。

健康悠活館，從場域入口外觀設計，到內部導覽互動資訊的呈現，均用盡心思，並以旗下品牌、廣受消費者好評的「Drs Formula控油抗屑洗髮精」，做為該館入口意象設計，象徵「台塑生醫」長年耕耘、聚焦生活保養的努力與成果！

館內更是首創先例，包括完整公開「Drs Formula」、「FORTE」，及「DF美肌醫生」等核心品牌的產品製作過程。

尤其，從產品研發、檢驗品管，到最終生產成品，參觀民眾能在「研發品保室」、「品檢參觀廊道」與「製程參觀廊道」當中，一窺究竟，同時還可在「文物與製程展示區」，藉由多重感官的體驗，更加認識產品原料。

為落實「預防醫學」理念，台塑生醫「悠活體驗區」的內容，可讓參觀民眾能更了解公司的產品，還能幫助民眾透過衛教觸控螢幕的互動，更加認識自己身體。

館內除了台塑生醫、「台朔環保」，及南亞光電等公司產品外，連彰化特色伴手禮與限定獨家商品，在館內都買得到。

「台塑生醫」獨家秘方調配的「養生咖啡」、「薑黃悠甘養生純液」，及「樟芝蟲草複方養生液」產品，也在館內可買得到。

台塑牛排以全熟但卻能保持100％鮮嫩和多汁口感，是「台塑集團」創辦人王永慶的最愛，以往要買到台塑牛排，相當不易；如今，卻可輕鬆帶回家。

(工商)