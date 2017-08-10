印股票換鈔票 民眾受騙2億餘元

調查局台北市調查處終於開張！「台版華爾街之狼」羅栩亮涉嫌吸金被判刑7年，檢調循線查出案外案，懷疑日碩實業公司、豪倫科技公司與羅的兆良公司假交易，以假增資手法對外推薦股票，不法獲利2億4000萬元。

台北地檢署今指揮市調處搜索15處、約談8人，全案將依證券交易法財報不實、刑法偽造文書、商業會計法、公司法等罪偵辦。

檢調指出，豪倫科技郭姓負責人見近年國內投資人熱衷投資生技產業股票，竟勾結陳姓會計師以假增資手法，設立空殼日碩實業股份有限公司、豪倫科技股份有限公司，膨脹資本額後印股票，以每股11至12元價格批售予地下盤商，再由地下盤商以每股30至50元價格對外銷售予不知情投資人。

為誘使投資人誤信該等公司有正常營運業績良好，該集團竟又安排該兩家公司與「台版華爾街之狼」羅栩亮旗下公司兆良、兆乾等公司進行虛偽交易，藉由美化後之虛偽不實財報對外推介股票，該不法集團獲利約2億4000萬元左右，獲利驚人。

(中時)