海產加工廠員工當毒販 紅蟳當代號

警方帶回綽號「阿婆仔」黃姓藥頭等8人到案。（呂妍庭翻攝）

警方在「阿婆仔」黃姓藥頭住所找到毒品等證物。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣警察局刑事警察大隊偵1隊6月間據報，指綽號「阿婆仔」黃姓藥頭原本是海產冷凍加工廠員工，染上安非他命毒品惡習後，才發現販毒利潤豐厚，自今年初起，開始在布袋沿海地區販售毒品，還以賣海產背景替毒品取代號，如「紅蟳」、「硬身」等，以掩飾販毒行為，躲避警方查緝，尤其常在偏僻、昏暗魚塭、魚池旁交易，增加警方跟監和蒐證難度。

經員警多次喬裝漁塭工人跟監後，終於掌握到嫌犯住處，日前會同布袋分局、嘉義憲兵隊等單位前往16處所執行搜索傳喚，共計查獲綽號「阿婆仔」黃姓(38歲)藥頭及蔡姓(47歲)、曾姓(29歲)、高姓(44歲)、莊姓(36歲)、陳姓(35歲)、吳姓(30歲)、郭姓(43歲)等7名藥腳到案，並查扣第二級毒品安非他命10包，150公克、電子磅秤2台、夾鏈袋1包、安非他命吸食器1組、玻璃球吸食器2個、販毒所得29萬300元。

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(中時)