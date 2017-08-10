麟洛鄉長遭押，屏縣府派賴耀熙代理

接任麟洛代理鄉長的賴耀熙指稱，拿到派令那一刻便是責任開始。（林和生攝）

麟洛鄉長蔡志和因案遭押停職，屏縣府火速派理賴耀熙接任代理鄉長。（林和生攝）

麟洛鄉長蔡志和因案遭押停職，屏東縣政府火速指派前竹田鄉長賴耀熙代理，10日舉行交接儀式，此屆已代理過牡丹鄉長及琉球鄉長職務的他苦笑說，這是最無奈的差事。

此屆屏東縣部分鄉鎮市長因涉弊遭停職，擁有4屆縣議員資歷、還擔任過一屆竹田鄉長的賴耀熙，成了現成救火隊，曾到原民部落的牡丹鄉，接著短暫接掌離島琉球鄉，如今又接下麟洛鄉代理鄉長一職，自嘲自己是上山下海，他說，目前就是配合縣府政策，力求無縫接軌。

他宣誓致詞時，手拿裝有派令的信封袋指稱，收到的這一刻，就是責任開始，目前正值雨季及颱風來臨之際，鄉政發展不能間斷，建設也不能停歇，因此要求公所同仁必須堅守自己崗位，盡可能服務鄉民，不能讓他們喪失該有的權益。

賴耀熙坦言，自己曾任竹田鄉長，對於同是六堆客家莊的麟洛鄉政治生態及人文風情來講，一點都不陌生，不會有適應問題；他也分享到各個不同鄉鎮代理的心得，「就站在鄉民立場思考」，把他們都當成朋友，施政就不會有任何偏差。

若加上前屏東縣長曹啟鴻任內接任車城鄉代理鄉長，已有4次派代經驗的他淡淡的說，這是無可奈何的事，「每次代理就歡樂不起來」。

(中時)