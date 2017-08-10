美國海軍航空隊F-5N戰機墜毀 飛行員已被救出

F-5N是美國海軍的假想敵機種，模擬蘇聯的MiG-21。(圖/美國海軍)

美國海軍新聞社(news.usni)報導，美國海軍的一架F-5N虎2式(Tiger 2)戰戰機在維基尼亞東部外海失事墜毀，所幸飛行員隨後被海岸警衛隊尋獲並救出，飛行員大致沒有健康問題。

據美國海軍介紹，這架F-5N戰機屬於佛羅里達州基威斯特海軍航空站(Key West Naval Air Station)的111混合戰鬥機中隊（VFC-111），是充當來犯的假想敵之用，該作戰中隊有18架同型戰機。

這起事故發生時，戰機正在進行演訓，之後就出了事故，飛行員成功彈射逃生，他落海後仍然意識清楚，成功施放煙霧信號等待救援，隨後MH-65海豚直升機(AS-365)和HC-144哨兵飛機就成功救起飛行員，之後轉送醫院檢查。

目前飛機失事的原因還在調查當中。

(中時電子報)