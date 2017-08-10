搶食熱商機,店家送冰淇淋聚客

中友百貨與迪士尼合作展出「CARS暑假總動員」，每一個主題區都非常吸引人，活動免費入場。（馮惠宜攝）

天津服飾商圈曬衣節11日起一連三天登場，今年也首次祭出以冰淇淋兌換券做開幕限時排隊禮。（馮惠宜攝）

關懷弱勢，思慕昔台中旗艦店分送150張芒果冰兌換券給家扶中心。（馮惠宜攝）

氣溫飆高，加上限電危機，商家為吸引人潮可剎費苦心，已連續15年登場天津服飾商圈曬衣節活動首次祭出以冰淇淋兌換券做開幕限時排隊禮；其實這幾年在大環境不景氣下，飲食娛樂已成為百貨商家聚客帶路雞，暑假期間，有業者打造室內賽車場，也有業者端出夜市文化美食節活動，盼能讓消費者聞香進賣場，或是帶著孩子來當小小賽車手。

台中最大的服飾商圈:天津路服飾商圈11日起展開為期三日的「天津曬衣節」活動首日為集客將發送免費限時排隊哈根達斯冰淇淋200份，另消費單筆滿千也首度以冰淇淋、必勝客6吋比薩以及摩斯漢堡兌換券等商品做為滿額贈品，天津服飾商圈主委莊坤湖表示，天氣爆熱，希望冰淇淋可發揮消暑和集客作用。

已連續15年舉辦的「天津曬衣節」200多家業者將聯合祭出超過30萬件50元的春夏服飾，莊坤湖指出，50元的銅板價，等於是賣一件虧三件，光海運及稅金的價格就要40元，他也強調由於景氣預期不佳，其實店家進貨趨於保守，庫存量不若以往，想要撿好貨消費者宜先下手為強。

抓準CARS電影強勢上映，中友百貨暑假與迪士尼合作展出「CARS暑假總動員」，全場免費入場，最大亮點是彷若真實賽車場的「飆速奔馳區」，可以讓小朋友開著賽車一圓車手夢；另外還有大人小孩都喜歡的經拍照區以及遙控體驗區等，每一個主題區都非常吸引人，活動免費入場。

台北永康街芒果冰名店思慕昔5月間揮軍南下在台中一中商圈開設台中旗艦店，抓住暑假的尾巴，大方送出150張芒果冰兌換券給家扶中心兒童，也承諾優先晉用家扶青年工讀，思慕昔總經理賴威光盼在一片消暑商機中盡社會責任。

而台中大遠百自11日起展開「台灣夜市美食節與台南物產展」，特別引進夜市美食小吃進駐，讓民眾吹冷氣大啖夜市美食。

(中時)