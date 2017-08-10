打北韓24處必殺點 美B-1B轟炸機是關鍵
在美國總統川普厲言警告，要平壤別再挑釁，發展核武，並進行飛彈試射，否則將面臨前所未見的「戰火與怒火」後，北韓隨即回應，8月中前會研擬對關島發射4枚超中程彈道飛彈的計畫，接下來將交由最高領導人金正恩決定，是否要繼續推動。
然而，據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，五角大廈已準備了先發制人，攻打北韓飛彈基地的具體計畫。只要川普一聲令下，就會加以執行。
兩名美國高級軍官，還有兩名退役高級軍官指出，打擊北韓計畫的關鍵，將是從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛的B-1B重型轟炸機。
而多名消息人士表示，美軍要攻擊的，包括北韓飛彈發射場，試驗場與支援設施等大約24個目標。他們表示，有信心已準確鎖定相關目標。
這些消息人士說，北韓與川普政府已僵持了好幾個月，加上北韓自1月以來頻繁試射各式飛彈，動作很多，都有助於他們進一步了解北韓的飛彈設施網。
事實上，自從5月底以來，兩架B-1已演練了11次類似的任務，而最近的一次就在在周一。
據美國官員說，自5月以來，B-1已加緊演練。在實際的任務中，衛星與無人機將提供支援，而噴射戰機，空中加油機及電子戰機也將在周圍護航。
北約前最高指揮官、退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）指出，在不升高緊張情勢的兩、三個可能軍事選項中，這是其中之一。
6架B-1B「槍騎兵」（Lancer）長程戰略轟炸機目前部署在關島，距北韓約有2,100英里（近3,400）公里的航程。美軍消息人士指出，B-1經升級與現代化後，戰力已倍增。過去16年來，B-1參加了阿富汗與伊拉克戰爭，作戰經驗十分豐富。
B-1B轟炸機與B-52、B-2被並稱為美國三大戰略轟炸機，最高飛行速度達2馬赫，在3大戰略轟炸機中速度最快。雖然B-1B不能搭載核彈頭，但可搭載聯合直接攻擊彈藥（JDAM）等威力較大的常規彈藥，並具備隱形戰機功能。因此，發生危機情況時，B-1B可立即出動，並給平壤帶來致命打擊。若以最大速度飛行，從關島基地到平壤僅需2小時。
(中時電子報)
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